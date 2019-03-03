الدوري الإسباني: راكيتيتش يقود برشلونة لفوز صعب على الريال

أكد برشلونة تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم بعدما تغلب عليه 1-0 خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط، أمام أتلتيكو مدريد، الوصيف والذي يواجه ريال سوسيداد غداً الأحد.

وتوقف رصيد الريال عند 48 نقطة في المركز الثالث ليواصل سقوطه أمام برشلونة هذا الموسم.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتهت بفوز برشلونة 5-1.

وكان برشلونة تغلب على ريال مدريد 3-0 الأربعاء الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك، بعد أن تعادلا 1-1 ذهاباً.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل في ثلاث.