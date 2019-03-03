تقرير خاص عن مصابين الأهلي.. من خالد محمود إلى سيد عبدالحفيظ

تسلم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ملفا خاصا عن مصابي الفريق الأحمر من خالد محمود طبيب الفريق عقب عودته من رحلة الإمارات لاختيار الزي الجديد. وعقد سيد عبدالحفيظ جلسة خاصة مع طبيب الأهلي خالد محمود على هامش تدريب اليوم، لمعرفة تفاصيل إصابات لاعبي الأحمر الأخيرة خاصة شريف إكرامي وعمرو السولية بالإضافة لباقي اللاعبين مثل حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب وعمرو جمال. ونقل طبيب الأهلي خالد محمود حالة لاعبي الأحمر المصابين لمدير الكرة، والمدة الزمنية التقريبية لعودتهم للملاعب الفترة المقبلة.

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