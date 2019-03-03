تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على تعيين الجنوب إفريقي «فيكتور جوميز»، لإدارة مباراة فيتا كلوب أمام الأهلي، ضمن الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، يوم السبت المقبل، في خامس جولات دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على فيتا كلوب وسيمبا التنزاني، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، وهزيمة أمام سيما في تنزانيا.