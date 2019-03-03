موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مرحلة المجموعات بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثلاث لقاءات بالبطولة،

بينما يسعى الفريق الإنجولي بالتغلب على الزمالك لخطف الثلاث نقاط والاقتراب من التأهل.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الزمالك وبيتر أتلتيكو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

تذاع مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق أحمد الطيب.

ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته بنقطتين فقط، من تعادلين مع بترو أتلتيكو، ونصر حسين داي الجزائري، وهزيمة على يد جورماهيا الكيني، بينما يحتل بيترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد أربعة نقاط جمعهم من تعادل أمام الزمالك وخسارة من نصر حسين داي وتغلب على جورماهيا.