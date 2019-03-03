فالفيردي: الفوز مرتين في البرنابيو أمر مثالي

علق ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني، بإنه يمر بأسبوع مثالي عقب ذلك الانتصار.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "حينما تلعب في البرنابيو مرتين خلال أسبوع وتتمكن من الفوز، فذلك يجعل

ذلك الأسبوع مثاليًا بكل المقاييس".

وأردف: "لقد خضنا مباراة صعبة أمام ريال مدريد، وحاولنا السيطرة على المباراة وخلقنا فرص خطيرة على مرماهم، وكذاك هم تمكنوا من خلق عدد من الفرص".

وواصل "الهدف الذي سجلناه جعل المهمة أسهل في حسم المباراة لصالحنا، وكنا نأمل أن نعزز النتيجة بهدف ثان، لكي تصبح المباراة اسهل، ولكن الحظ لم يخدمنا في حدوث ذلك".

واختتم "فارق النقاط مع ريال مدريد في الدوري يدل إننا في حالة جيدة، ولكن يجب الحذر بإن هناك مباريات أخرى في البطولة والمشوار مازال طويل ولم يحسم بعد".