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راموس: أهنىء برشلونة.. وتدخلي مع "ميسي" عادي

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أكد سيرجيو راموس قائد أن استحق الفوز في مباراة الكلاسيكو، والتي جمعت الفريقين في الجولة الـ 26 من ، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة "أهنىء

فريق برشلونة، فقد فاز اليوم واقصانا من الليجا، كما نجح في إقصائنا من كأس ملك اسبانيا".

وأردف "برشلونة كان أكثر فاعلية في تسجيل الاهداف، اليوم كان لدينا فرصة

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لتقليص الفارق ولكن لم نتمكن من الفوز، وبالتالي أهنىء الفريق الكتالوني، فقد اتخذ خطوة كبيرة نحو حسم لقب الليجا، ولكن علينا مواصلة المنافسة ومحاولة تقليص الفارق"

وعن تدخله العنيف مع أشار "التدخل على ليونيل ميسي كان جزء من المباراة فقط وكان امر عادي، وانتهى في الملعب".

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