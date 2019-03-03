راموس: أهنىء برشلونة.. وتدخلي مع "ميسي" عادي

أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أن برشلونة استحق الفوز في مباراة الكلاسيكو، والتي جمعت الفريقين في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.
وقال راموس في تصريحات عقب المباراة "أهنىءفريق برشلونة، فقد فاز اليوم واقصانا من الليجا، كما نجح في إقصائنا من كأس ملك اسبانيا".
وأردف "برشلونة كان أكثر فاعلية في تسجيل الاهداف، اليوم كان لدينا فرصة
وعن تدخله العنيف مع ميسي أشار "التدخل على ليونيل ميسي كان جزء من المباراة فقط وكان امر عادي، وانتهى في الملعب".
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