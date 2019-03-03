شاهد.. برشلونة يواصل التفوق على ريال مدريد ويحسم الكلاسيكو لصالحه

تمكن برشلونة من حسم الكلاسيكو أمام ريال مدريد لصالحه بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بحذر بين الفريقين لينحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

ولجأ اللاعبين إلى سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، وحاول مودريتش إستغلال تسديداته بتصويبة قوية، قام جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من إبعادها قبل الوصول لمرمى البلوجرانا.

وبالدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة وصلت الكرة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، في الجانب الأيمن والذي بدوره وضعها من أعلى كورتوا حارس ريال مدريد لتعلن الهدف الأول.

وحاول فريق ريال مدريد البحث عن هدف التعادل، ولكن لم يتمكن الفريق الملكي من الوصول إلى المرمى البرشلوني بفاعلية سوى عن طريق التسديدات التي لم تؤت بثمارها.

واستغل ليونيل ميسي كرة من ضربة حرة مباشرة مرت فوق عارضة كورتوا بقليل.

وكاد لويس سواريز أن يحرز الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 39 تصدى لها كورتوا، على مرتين ليمنع الفريق البرشلوني من مضاعفة النتيجة.

ولم يستطع فريق ريال مدريد خلق أي فرص تهديف حقيقية بسبب فردية فينيسيوس، لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيراً، فواصل دفاع برشلونة التنظيم والإغلاق المحكم لمنافذ اللعب أمام ريال مدريد، والذي استمر في الإعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وراوغ البرازيلي فينيسيوس دفاع برشلونة، ولكنه لم يتمكن من إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل لتنتهي دون خطورة على المرمى الكتالوني.

ومن عدة تمريرات للاعبي برشلونة تخطت الـ 15

تمريرة، تسلم ديمبلي كرة خلف دفاعات ريال مدريد ليلعب كرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات قليلة، ليضيع هدف كتالوني بالدقيقة 70.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة محاولاً اختراق دفاعات برشلونة المحكمة، ولكن بطء لاعبي الفريق الملكي حال دون وصولهم بشكل مؤثر لمرمى تير شتيجن.

واخترق البديل اسينسيو بشكل ناجح من الجهة اليسرى ويرسل عرضية خطيرة ولكن دفاع برشلونة يبعدها، لترتد إلى اللاعب و يسقط على الارض محاولاً الحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم يشير بإستمرار اللعب.

وواصل فريق ريال مدريد الإستحواذ والضغط بحثًا عن هدف التعادل، فيما كان الفريق الكتالوني يعتمد على الهجمات المرتدة من أجل إنهاء المباراة تمامًا.

وفي الوقت بدل من الضائع كاد ليونيل ميسي أن يحرز الهدف الثاني من تسديدة رائعة، مرت بجوار القائم بقليل وسط مشاهدة كورتوا حارس الملكي للكرة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 60 نقطة متصدراً ترتيب الدوري الاسباني، ويوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط، لتقترب البطولة بنسبة كبيرة من الفريق الكتالوني.

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