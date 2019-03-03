الفيفا يقر 7 تعديلات جديدة على كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم السبت، إقراره لمجموعة من التعديلات الجديدة على قواعد الكرة، والتي من المقرر تطبيقها اوائل شهر يوليو المقبل.

وجاءت التعديلات التي أقرتها الفيفا كالتالي:

- اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

- إذا لمست الكرة الحكم في

إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث

سابقا.

- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

- اللاعب المستبدل، ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.

- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.

- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.