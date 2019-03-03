شاهد.. ليونيل ميسي يثور على سيرجيو راموس

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شهد الشوط الاول من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حالة من الشد و الجذب بين سيرجيو راموس وليونيل ميسي قائدي الفريقين.
وكان سيرجيو راموس تدخل مع ليونيل ميسي بشكل عنيف، ليمنح الأرجنتيني ضربةفي وجهه دون أن يتم احتساب خطأ، ويستمر البرغوث على الارض لدقائق قبل نهاية الشوط الأول.
وتوجه راموس إلى ميسي من أجل مساعدته على النهوض، إلا أن الأخير رفض مساعدته ودفع
يذكر أن برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف دون رد في الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمعهما الآن في الجولة الـ 26 من الدوري الاسباني.
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