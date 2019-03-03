إسماعيل يوسف يسلم السفير المصري في أنجولا درع النادي

قام السفير المصري في أنجولا خالد عبد الرحمن ، بالترحيب ببعثة الزمالك، برئاسة إسماعيل يوسف، رئيس البعثة، وعضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق ، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، الذى يرافق البعثة، والجهاز الفني واللاعبين ، وجميع الحضور ، وذلك على هامش حفل العشاء .

وأكد السفير المصري، لبعثة الزمالك، بأن جميع أفراد السفارة المصرية تساندهم في المهمة الوطنية، أمام فريق بترو أتليتكو الانجولي وتؤازرهم لتحقيق

الفوز، وتشريف الكرة المصرية .

وأضاف السفير خالد عبد الرحمن، بانه كان على تواصل مع ادارة الزمالك من شهر وقبل حضور البعثة الى أنجولا لتذليل جميع الصعاب والمشاكل، وتوفير جو مثالي يساعد الفريق في تحقيق الفوز، لأنه يمثل مصر في أنجولا .

وطلب السفير المصري ، من اسماعيل يوسف رئيس البعثة ، إبلاغ تحيته لمرتضى منصور

رئيس الزمالك .

ومن جانبه، قام إسماعيل يوسف، بتسليم درع الزمالك للسفير المصري نيابة عن مرتضى منصور ووجه التحية لمسئولي السفارة المصرية، على حفاوة الاستقبال وتذليل الصعوبات أمام البعثة، والتواجد بشكل دائم داخل فندق الإقامة، وتقديم الدعم والمساندة الكبيرة .

وشهدت جلسة السفير المصري ، مع أفراد بعثة الزمالك الوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث محطة مصر .

ويواجه الفارس الأبيض ، غدا الأحد ، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، فريق بترو اتليتكو الانجولى ، في الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، على ملعب 11 نوفمبر .