برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة بتقدم البلوجرانا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بحذر بين الفريقين لينحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

ولجأ اللاعبين إلى سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، وحاول مودريتش استغلال تسديداته بتصويبة

قوية، قام جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من إبعادها قبل الوصول لمرمى البلوجرانا.

وبالدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة وصلت الكرة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، في الجانب الأيمن والذي بدوره وضعها من أعلى كورتوا حارس ريال مدريد لتعلن الهدف الأول.

وحاول فريق ريال مدريد البحث عن هدف التعادل،

ولكن لم يتمكن الفريق الملكي من الوصول إلى المرمى البرشلوني بفاعلية سوى عن طريق التسديدات التي لم تؤت بثمارها.

واستغل ليونيل ميسي كرة من ضربة حرة مباشرة مرت فوق عارضة كورتوا بقليل.

وكاد لويس سواريز أن يحرز الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 39 تصدى لها كورتوا، على مرتين ليمنع الفريق البرشلوني من مضاعفة النتيجة.

ولم يتسطع فريق ريال مدريد خلق أي فرص تهديف حقيقية بسبب فردية فينيسيوس، لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.