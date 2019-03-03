برشلونة يقتل أحلام ريال مدريد في الليجا

حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار الجولة الـ26 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وسجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.



بدأت المباراة بهجوم سريع من أصحاب الأرض، حيث تقدم توني كروس إلى عمق دفاع برشلونة، ولم يجد بوسكيتس سوى الخشونة لإيقافه، ليحصل ريال مدريد على ركلة حرة نفذها بيل لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس تير شتيجن في الدقيقة 2.



وواصل ريال مدريد محاولاته، حيث انطلق كريم بنزيما وبمجهود فردي راوغ دفاع برشلونة، وسدد كرة قوية مرت بعيدًا عن مرمى تير شتيجن في الدقيقة 9.



وفي أول فرصة حقيقية لبرشلونة، استلم ميسي الكرة في منطقة جزاء ريال مدريد، وسدد على المرمى بعد مراوغة كورتوا، لكن فاران كان في الموعد وأخرج الكرة من على الخط في الدقيقة 19.



وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، حيث سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية، تصدى لها بفدائية المدافع جيرارد بيكيه في الدقيقة 22.



ونجح إيفان راكيتيش في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 26، حيث بدأ الهجمة من خط الوسط ومرر لزميله سيرجي روبيرتو الذي منح له الكرة خلف دفاع ريال مدريد لينفرد بالحارس كورتوا ويسدد الكرة أقصى يمين البلجيكي.



وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها ليونيل ميسي لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 36.







واستمرت محاولات البلوجرانا لمضاعفة النتيجة، حيث سدد لويس سواريز كرة قوية تصدى لها كورتوا على مرتين رغم محاولة ميسي استغلال ارتداد الكرة في الدقيقة 38.



وحاول لوكا مودريتش مُعادلة النتيجة لريال مدريد، بكرة رأسية قوية، مرت أعلى مرمى الحارس تير شتيجن في الدقيقة 44.



وانتهى الشوط الأول بمشادة قوية بين قائدي الفريقين ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، بسبب تدخل الأخير بعنف في إحدى الالتحامات.



وكاد سواريز أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، حيث تلقى كرة بالخطأ من دفاع ريال مدريد وانطلق نحو المرمى وحاول مراوغة كورتوا لكن فشل ومرر الكرة ليشتتها راموس.



وقرر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إشراك فيدي فالفيردي بدلا من توني كروس، ثم أسينسيو بدلا من بيل، وأخيرًا إيسكو بدلا من كاسيميرو.



وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية في منتصف المرمى، تصدى لها الألماني تير شتيجن ببراعة شديدة في الدقيقة 55.



وقطع ريجيلون الكرة من دفاع برشلونة والتي وصلت إلى أقدام فينيسيوس وسدد كرة قوية اصطدمت بجسد كليمونت لينجليت وخرجت إلى الركنية في الدقيقة 59.



وأهدر ديمبيلي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، حيث استقبل تمريرة من ميسي وانطلق على الجبهة اليسرى، وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر لكورتوا.



وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، الدفع بأرتورو فيدال بدلا من آرثر، وكوتينيو بدلا من ديمبيلي، وأخيرًا سيميدو بدلا من بوسكيتس.



وحاول كوتينيو تهديد مرمى ريال مدريد، حيث أرسل تسديدة قوية، تصدى لها بسهولة تيبو كورتوا في الدقيقة 86.



وعلى الجانب الآخر، قرر بنزيما محاولة التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن المتألق تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الكتالوني.

المصدر: موقع كورة