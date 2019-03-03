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رياضة | نتائج كارثية للريال في 4 كلاسيكو بعد رحيل "رونالدو"

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نجح نادي في تحقيق الفوز على فريق ، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة .

ورحل كريستانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الجاري، وانتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل مجاني بعد إنتهاء تعاقده مع الملكي.

وخاض ريال مدريد 4 مباريات ضد برشلونة منذ رحيل رونالدو عن الابيض، ولم ينجح في تحقيق الفوز خلال جميع اللقاءات، وجاءت النتائج كالتالي :-

- 5/1
- 1/1
- 3/0
- 1/0

ولم يسجل ريال مدريد سوا هدفين فقط في الاربع مباريات بعد رحيل كريستانو رونالدو عن الفريق.

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