رياضة | نتائج كارثية للريال في 4 كلاسيكو بعد رحيل "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج كارثية للريال في 4 كلاسيكو بعد رحيل "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال مدريد، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ورحل كريستانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الجاري، وانتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل مجاني بعد إنتهاء تعاقده مع الملكي.