رياضة | تعرف على تفاصيل جلسة "الخطيب" مع مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل جلسة "الخطيب" مع مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الإعلامى أحمد شوبير ، نجم الأهلى الأسبق ، ونائب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بكشف تفاصيل الجلسة التى جمعت الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، ومارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ، والتى أقيمت على هامش مران الفريق ، اليوم السبت ، فى اطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت ، بعد غد الاثنين ، بالدورى المصرى لكرة القدم .

وأوضح أحمد شوبير ، أن محمود الخطيب ، تواجد فى المران للإطمئنان على أحوال الفريق ، وعقد جلسة قصيرة مع الاوروجوانى مارتن لاسارتى ، لتحفيزه ودعمه لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة .

وكشف شوبير ، أن مارتن لاسارتى جدد طلبه لرئيس الأهلى، بضرورة الاسراع فى تغير أرضية ملعب مختار التتش ، مشيرا بأنها السبب الاساسى فى كثرة الإصابات التى يتعرض لها لاعبي الفريق، وانها غير جيدة على الاطلاق، وسوف تتسب فى مزيد من الاصابات للاعبين .