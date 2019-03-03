رياضة | بيكيه يجلد ريال من جديد بتعليق قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يجلد ريال من جديد بتعليق قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرارد بيكيه مدافع فريقه برشلونة بأن فريقه لعب بشكل أفضل أمام ريال مدريد عن المباراة الماضية في الكأس، ونجح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال بيكيه عقب نهاية اللقاء :" لعبنا بشكل أفضل من كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء، إنها ضربة قوية للاقتراب من الفوز بالليجا".

وأضاف "النتيجة كانت أقل اليوم، فهي تمنحنا بعض الطمأنينة في مواجهة المباريات المقبلة".