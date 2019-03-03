رياضة | بيكيه يجلد ريال من جديد بتعليق قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يجلد ريال من جديد بتعليق قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال جيرارد بيكيه مدافع فريقه برشلونة بأن فريقه لعب بشكل أفضل أمام ريال مدريد عن المباراة الماضية في الكأس، ونجح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
وقال بيكيه عقب نهاية اللقاء :" لعبنا بشكل أفضل من كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء، إنها ضربة قوية للاقتراب من الفوز بالليجا".
وأضاف "النتيجة كانت أقل اليوم، فهي تمنحنا بعض الطمأنينة في مواجهة المباريات المقبلة".
وتابع " لقد عرفنا كيف نعاني، نحن هنا نلعب بشكل جيد، وأنا أحب المجيء إلى البرنابيو".
وواصل "هناك مباريات تكلف المزيد من الدوافع ولكن هنا اصبح الأمر أسهل ونحقق الفوز".
وأوضح "نحن عملنا على تأمين الدفاع، في محاولة لإعطاء الاستقرار، أنا هنا منذ فترة طويلة، ولينجليت تكيف بشكل جيد ورائع، وقدم موسما رائعا، وروبيرتو تمكن اليوم من ايقاف فينيسيوس، وألبا كان جيدا، عليك ان تدافع بالعقل.