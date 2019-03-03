رياضة | أبو ريدة: التعديلات الجديدة ستصب في مصلحة لعبة كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: التعديلات الجديدة ستصب في مصلحة لعبة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من جانب مجلس كرة القدم العالمي، ستصب في مصلحة متعة إضافية للكرة على مستوى العالم وستساعد في مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وشارك أبو ريدة في مجلس كرة القدم العالمي باسكتلندا حيث يعتبر من بين ٤ شخصيات فقط من الفيفا لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.