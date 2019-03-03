رياضة | كارفخال يرفض الاعتراف بخسارة فريقه لليجا رغم السقوط أمام برشلونة

رفض داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد، الاستسلام بخصوص خروج فريقه من سباق المنافسة على لقب الليجا عقب خسارته أمام برشلونة في الكلاسيكو بهدف نظيف.

وقال كارفخال عقب نهاية اللقاء :"لن نستسلم فهناك العديد من النقاط موجوده في أرضية الملعب وسوف نقاتل للحصول عليها".

وأضاف "لقد كانت 3 نقاط حاسمة تقريبا لكننا لن نستسلم مازلت هناك العديد من النقاط في الملعب وعلينا القتال".

وتابع "خلال المباراتين السابقتين في الكلاسيكو قدمنا كل شيء بشكل جيد ولكن أفتقدنا لتسجيل الأهداف ".

وفاز برشلونة على ريال مدريد مساء اليوم السبت بهدف نظيف أحرزه إيفان راكيتيش ليبتعد في الصدارة بفارق 12 هدف عن الفريق الملكي.