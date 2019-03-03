رياضة | أول تعليق من سولاري بعد السقوط الثاني أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد السقوط الثاني أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سولاري المدير الفني لريال مدريد حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام برشلونة في الكلاسيكو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا.



وقال سولاري عقب نهاية اللقاء :" حاولنا بكل الطرق، حاولنا حتى النهاية، البحث عن الفوز، لعبنا بطريقة منتظمة، حاولنا من الاطراف ومن وسط الملعب، وعندما لا تسجل تخسر".



وأضاف "الدوري لا ينتهي ابدا، ينتهي في آخر مباراة في الروزنامة، سوف نقاتل حتى النهاية".



وتابع "اليوم لعب بيل، والفريق قدم نسخة جماعية، وقاتل في كل أرجاء الملعب، لكن لم نحقق الفوز".



وواصل "فريقنا في كل مرة يثبت انه يلعب بجماعية من اول المباراة حتى أخرها، وسقوم بالتركيز على بطولة دوري الأبطال التي لم يبقى أمامنا سواها".