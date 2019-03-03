رياضة | مورينيو يسخر من أداء برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد ويشيد بـ"راكتيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يسخر من أداء برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد ويشيد بـ"راكتيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أداء برشلونة هذا الموسم بسبب عدم وجود الجمالية في الفريق.

وقال مورينيو في تصريحات أثناء تحليله الكلاسيكو عبر قنوات بين سبورت الرياضية : "برشلونه لم يتألقوا هذا الموسم، ونعم هم أكثر صلابه ولكن جمالية اللعب مفقوده".