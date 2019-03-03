رياضة | تعليق ناري من "راموس" على تدخل ميسي العنيف وخسارة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من "راموس" على تدخل ميسي العنيف وخسارة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بأن تدخله مع ليونيل ميسي قائد برشلونة كان عاديا وذلك عقب الخسارة من برشلونة بهدف نظيف في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري، ليرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.



وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نبارك لبرشلونة، لقد لعبنا بشكل جيد لكن لم يكن ذلك كافيًا".



وأضاف : "تبقى لنا دوري الأبطال فقط ؟ نعم، أيضاً في الدوري يجب علينا أن نواصل ونواصل العمل أيضًا وان نفوز بكل المبارايات ويوم الأربعاء تنتظرنا مباراه نهائيه أيضًا وسنصارع من أجل لقب دوري الأبطال وسنصارع من أجل تقليص الفارق مع برشلونة".



وتابع : "تدخل ميسي؟ نعم كان تدخل عادي ولم يكن له أي تأثير وبقى في الملعب".



وأردف قائلاً : "هل هذا وداع للدوري ؟ في هذه الفعالية لبرشلونة دائمًا ما يرفعون منا وهي دفعة للأمام بالنسبة لبرشلونة من أجل الفوز باللقب، للأسف الشديد تخلفنا عن هذا العدد من النقاط لكنه علينا أن نواصل الصراع".



واختتم راموس تصريحاته قائلاً : "لعبنا مباراتين كثيفتان على اقصى مستوى وهذا ما آثر علينا ولم يكن لدينا وقت لإعادة لياقتنا البدنية ولكن هذا ليس بمبرر لكن كانت لدينا فرص اليوم لنتقدم في النتيجة ولكن فشلنا في ذلك وعندما لا تأتي الأهداف دائمًا ما تخسر".