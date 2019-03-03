رياضة | مورينيو يصف أداء نجم ريال مدريد أمام برشلونة بالناعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يصف أداء نجم ريال مدريد أمام برشلونة بالناعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو بالناعم.

وقال مورينيو خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة حول أداء فينسيوس :"كان أداءه ناعماً, عندما تلعب بهذا الاداء أمام الفرق المتوسطة ممكن أن يفعل شيء, لكن بهذا الأداء امام برشلونة لن يصنع الفارق".

وفاز برشلونة على ريال مدريد مساء اليوم السبت بهدف نظيف أحرزه إيفان راكيتيش ليبتعد في الصدارة بفارق 12 هدف عن الفريق الملكي.