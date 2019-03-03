رياضة | بعد حسم الكلاسيكو .. برشلونة يسطر التاريخ في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حسم الكلاسيكو .. برشلونة يسطر التاريخ في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي، علي فريق ريال مدريد، بنتيجة 1-0 على ملعب السانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة ال26 من الليجا الإسبانية.

وحقق البارسا الفوز للمرة الرابعة على التوالي ضد ريال مدريد في السانتياجو برنابيو، وهذا أمر يحدث لأول مرة في تاريخ البارسا عبر مباريات الكلاسيكو.

وجاءت نتائج الاربع مباريات :-

المباراة الأولى 4-0

المباراة الثانية 3-2

المباراة الثالثة 3-0

المباراة الرابعة 1-0

وعزز البارسا من صدارته للدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، مبتعدا عن ريال مدريد بفارق 12 نقطة.