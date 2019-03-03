رياضة | أول تعليق من مدرب برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم مساء اليوم السبت بهدف نظيف.

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" كانت مباراة قاسية وحاولنا السيطرة عليها، وحملنا الخطورة لمرمى ريال مدريد، وجاء الهدف وسهل المهمة".

وأضاف " لم نستغل الفرص لمضاعفة النتيجة من خلال إحراز المزيد من الأهداف، ونحقق الراحة لنا".

وتابع "من وجهة النظر الكروية، تفوز في البرنابيو مرتين خلال أسبوع واحد، وأيضا في البيزخوان، الفوز في المباريات الثلاث، بكل تأكيد هو أسبوع مثالي بالنسبة لنا"

وحول اتساع الفارق مع ريال مدريد إلى 12 نقطة قال فالفيردي :" لم يحسم أي شيء، هناك أتليتيكو مدريد، يجب أن لا ننساه".