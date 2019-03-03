رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 مارس 2019.. برشلونة يذل الملكي مجددا في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 مارس 2019.. برشلونة يذل الملكي مجددا في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية عودة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مفاجأة.. جوزيه مورينيو في طريقه للعودة إلى ريال مدريد

ينوي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إقالة سانتياجو سولاري من تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو محله.

وكشف موقع "لو 10 سبورت" عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد إعادة مورينيو مجددًا لتدريب الفريق بعد أن غادره منذ عام 2013.

ويرتبط جوزيه مورينيو بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بشخصيته القوية.

- الشرطة تنقذ نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو (فيديو)

أنقذت الشرطة لاعبي ريال مدريد من هجوم الجماهير عليهم أثناء خروجهم من ملعب التدريب أمس قبل مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو لبعض الجماهير التي تجمهرت أمام ملعب التدريب لريال مدريد ثم قامت الشرطة بإبعادهم عن طريق سيارات لاعبي الفريق، بعد التعدي اللفظي على بعضهم.

- صفقة برشلونة تفاجئ راموس بتصريح قوي

أكد فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، أن سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد قد يندم لتعرضه للإيقاف في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونج – صفقة برشلونة المنتظرة - أن قائد ريال مدريد قد يندم على فعلته، قائلاً: "ريال هو المرشح الأقوي للتأهل، لكن راموس قد يندم على ما فعله رغم تفوقهم في الذهاب، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة".

- مفاجأت في تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

وجاء تشكيل الفريق المكلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجليون.

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - كروس - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

- فوضى في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يسعى نادي رشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني للتخلص من منافس ثقيل على لقب الليجا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يسعى لاستغلال فوضى ريال مدريد عقب الهزيمة في كلاسيكو الكأس بنتيجة 3-0، الأربعاء الماضي، لتوجيه ضربة جديدة له على ملعبه "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة أن فوز برشلونة اليوم يعني تخلصه من ريال مدريد، الذي سيخرج من حسابات الصراع على لقب الليجا، حيث أن الفارق سيتسع إلى 12 نقطة بين البارسا والميرنجي.

- برشلونة يشعل النيران في "البرنابيو" ويذل ريال مدريد

حقق برشلونة فوزا جديدا على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

جاء هدف برشلونة والوحيد في المباراة عن طريق لاعب وسط البلوجرانا إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر المباراة ليكرر البارسا فوزه مجددا في معقل الريال.

وكان برشلونة قد أقصى ريال مدريد منذ أربعة أيام من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة في البرنابيو أيضا.

ارتفع رصيد نتادي برشلونة للنقطة 60 في صدارة الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث.