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رياضة | ملخص مباراة - ريال مدريد 0 × 1 برشلونة

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تورينو

-

x
13:30

-

كييفو فيرونا

نابولي

-

x
21:30

-

يوفنتوس

الدوري الألماني

فولفسبورج

-

x
19:00

-

فيردر بريمن

الممتاز

واتفورد

-

x
14:00

-

ليستر سيتي

فولهام

-

x
16:05

-

إيفرتون

-

x
18:15

-

ريال بيتيس

-

x
17:15

-

خيتافي

ريال سوسييداد

-

x
19:30

-

أتلتيكو مدريد

فالنسيا

-

x
21:45

-

أتلتيك بيلباو

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ليون

-

x
18:00

-

تولوز

مارسيليا

-

x
22:00

-

سانت إيتيان

الممتاز

طلائع الجيش

-

x
16:00

-

المصري البورسعيدي

الانتاج الحربي

-

x
16:00

-

مصر المقاصة

إنبي

-

x
19:00

-

وادي دجلة

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

إينوجو رينجرز - نيجيريا

-

x
15:00

-

النجم الساحلي - تونس

بيترو أتلتيكو - أنغولا

-

x
18:00

-

الزمالك - مصر

ساليتاس - بوركينا فاسو

-

x
18:00

-

النادي الصفاقسي - تونس

الهلال - السودان

-

x
18:00

-

زيسكو يونايتد - زامبيا

نهضة بركان - المغرب

-

x
21:00

-

الرجاء الرياضي - المغرب

نصر حسين داي - الجزائر

-

x
21:00

-

غور ماهيا - كينيا

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