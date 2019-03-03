رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 2/3/2019 .. البارسا يجلد ريال مدريد من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 2/3/2019 .. البارسا يجلد ريال مدريد من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف مساء اليوم السبت وذلك في إطار كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء هدف برشلونة في شباك المرينيجي بقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، لتصبح الخسارة الثانية للملكي من البارسا في أيام قليلة.

وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 2/3/2019:

1- لا جديد يذكر.. برشلونة يشعل النيران في "البرنابيو" ويذل ريال مدريد

حقق برشلونة فوزا جديدا على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

جاء هدف برشلونة والوحيد في المباراة عن طريق لاعب وسط البلوجرانا إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر المباراة ليكرر البارسا فوزه مجددا في معقل الريال.

2- برشلونة يكسر الرقم القياسي لريال مدريد في الكلاسيكو

يتقدم نادي برشلونة على منافسه فريق ريال مدريد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة ال26 من الليجا الإسبانية.

وسجل لاعبو برشلونة في 23 كلاسيكو على التوالي في الدوري الإسباني، محققا الرقم القياسي في الكلاسيكو المسجل باسم ريال مدريد في 1969 بالتسجيل في 22 كلاسيكو على التوالي بالليجا.

3- التشكيل الرسمي لكلاسيكو الأرض (برشلونة وريال مدريد)

ريال مدريد:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجليون.

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - كروس - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : ارثر - بوسكيتس - راكيتيتش - ديمبلي.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

4- صفقة برشلونة تفاجئ راموس بتصريح قوي

أكد فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، أن سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد قد يندم لتعرضه للإيقاف في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويرى نجم الفريق الهولندي أن راموس قائد ريال مدريد قد يندم على تعمده التعرض للإيقاف.

وتعرض أياكس للخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 .

وتعمد راموس خلال المباراة الحصول على بطاقة صفراء، وهي البطاقة الثانية له مما عنى غيابه عن مباراة إياب هذا الدور بداعي الإيقاف، على أن يصبح جاهزاً للدور التالي.

في المقابل قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة راموس بالإيقاف مباراتين.

وقال دي يونج – صفقة برشلونة المنتظرة - أن قائد ريال مدريد قد يندم على فعلته، قائلاً: "ريال هو المرشح الأقوي للتأهل، لكن راموس قد يندم على ما فعله رغم تفوقهم في الذهاب، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة".

5- نجم برشلونة يقترب من الدوري الياباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي فيسيل كوبي الياباني، اقترب من التعاقد مع لاعب جديد من صفوف فريق برشلونة، بعد ضم أسطورة البارسا، آندريس إنييستا، في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن هيروشي ميكيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة راكوتن المالكة لنادي فيسيل كوبي، حضر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر عالمي، والحديث مع إدارة البارسا حول ضم سيرجي سامبر، لاعب وسط الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سامبر في يونيو المقبل، وقالت تقارير إن برشلونة ليس لديه نية لتمديد تواجده في النادي الكتالوني، حيث لم يلعب هذا الموسم سوى 33 دقيقة فقط في كأس الملك.

6- قبل الكلاسيكو.. برشلونة يكرر فوزه على ريال مدريد في السلة

فاز فريق برشلونة لاس الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد ، في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة بنتيجة 77-70 ، في اللقاء الذي تألق فيه رفاق الكرواتي أنتي توميتش الذي استطاع لوحده تسجيل 22 نقطة و13 متابعة.

ويعد هذا الفوز رقم 15 للبرشا في الدوري الأوروبي من اصل 24 ، ليحتل للمركز الرابع أما الريال فسبق له الفوز في 18 مباراة من أصل 24 ويحتل المركز الثالث ، بينما يتصدر فانربخشة التركي الترتيب برصيد 21 فوز ، يليه سيسكا موسكو الروسي بـ 19 فوز.

وكان برشلونة استطاع في 17 من شهر فبراير الماضي الفوز على برشلونة في نهائي كأس الملك لكرة السلة بنتيجة 93/94.

7- حارس برشلونة يعترف برغبته في الرحيل وقوة عدوه

اعترف الألماني أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني أنه فكر في الرحيل عقب موسمه الأول في "كامب نو".

وقال شتيجن في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، إنه فكر في مغادرة برشلونة بعدما كان يلعب دور الحارس الثاني في البارسا، خلف التشيلي كلاوديو برافو.

وأضاف شتيجن: "تمكنت في الموسم الأول لي مع برشلونة، من أن أتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما كان برافو هو الحارس الأول.. إنه حارس جيد وحصل على المركز الأساسي في هذا الموسم، ولم يقم المدرب بتغييره لأنه كان يقدم أداء رائعًا".

8- ريال مدريد يتحدى برشلونة في "كلاسيكو الانتقام"

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

بعد إقصائه ريال مدريد من نصف نهائي مسابقة الكأس، يملك برشلونة فرصة قتل آمال الفريق "الملكي" باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه ضيفاً اليوم السبت في الجولة 26 من المسابقة.

يعود برشلونة الى ملعب سانتياغو برنابيو، إذ حقق الأربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة، قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

ومشهد مماثل السبت في العاصمة، سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 جولة على نهاية "الليغا".

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.

9- وافد برشلونة الجديد لـ"راموس": سوف تندم

علق الهولندي دي يونج مدافع فريق أياكس الهولندي على عقوبة راموس مدافع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد تعمد الحصول على البطاقة الصفراء في ذهاب دور الـ16 بالبطولة.

وقرر اليويفا إيقاف راموس لمدة مباراتين لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة إياب ثمن النهائي أمام أياكس، بجانب ذهاب ربع النهائي.

وقال دي يونج في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: اعتقد أن ريال مدريد هو الفريق المفضل للتأهل بعد نتيجة الذهاب 2-1 ولكن يظل هناك فرصة تأهل أمام أياكس.

وعن إيقاف راموس قال: في حالة تأهل أياكس قد يندم سيرجيو راموس.

واكد دي يونج على أن قرار تأجيل مباراة أياكس أمام زفوله في الدوري الهولندي قرار صائب قبل السفر لإسبانيا يوم الاثنين لمواجهة الريال.

10- 6 مباريات حاسمة تنتظر برشلونة في شهر "مارس"

ينتظر فريق برشلونة الاسباني 6 مباريات نارية في مختلف البطولات خلال شهر "مارس" الجاري، ستكون حاسمة للفريق الكتالوني بنسبة كبيرة، وسوف يبدأها بمواجهة قوية ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الاسباني غدًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المباريات المنتظرة لبرشلونة خلال شهر مارس:-

- 2 مارس .. ريال مدريد × برشلونة (الدوري الاسباني)

- 6 مارس .. برشلونة × جيرونا (السوبر الكتالوني)

- 9 مارس .. برشلونة × رايو فاليكانو (الدوري الاسباني)

- 13 مارس .. برشلونة × ليون (دوري أبطال أوروبا)

- 17 مارس .. ريال بيتيس × برشلونة (الدوري الاسباني)

- 31 مارس .. برشلونة × اسبانيول (الدوري الاسباني)