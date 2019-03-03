رياضة | لاتسيو يسحق روما بثلاثية في ديربي العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يسحق روما بثلاثية في ديربي العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربح فريق لاتسيو ديربي العاصمة وتغلب على ضيفه روما 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى ميلان للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل الفوز على ضيفه ساسولو 1 /صفر.

وفي وقت سابق اليوم افلت فريق إمبولي من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره وتعادل مع ضيفه بارما 3 /3.

وعلى ملعب الأوليمبيكو حسم لاتسيو مباراة الديربي على حساب روما بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل شيرو ايموبيلي الهدف الثاني لفريق لاتسيو من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أكد دانيلو كاتالدي فوز لاتسيو بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 41 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب سان سيرو، قادت النيران الصديقة فريق ميلان للفوز على ساسولو.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة بول ليرولا لاعب ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وأكمل ساسولو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اندريا كونسيلي في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي سقط أمام مضيفه كالياري بهدف دون رد أمس الجمعة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ويحل نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني تقدم الإيفواري كواسي جيرفينيو بهدف لبارما في الدقيقة 13 وبعد ست دقائق فقط أدرك كريستيان ديل اوركو التعادل لإمبولي.

ورد لوكا ريجوني بالهدف الثاني لبارما في الدقيقة 46 ثم أدرك فرانشيسكو كابوتو التعادل لإمبولي من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة سجل المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس الهدف الثالث لبارما، ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن ماتياس سيلفستري من تسجيل هدف التعادل المثير لإمبولي.

ورفع بارما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لإمبولي في المركز السابع عشر.