انت الان تتابع سلة الزمالك تكتسح الأهلي في دوري السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

لقن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره في الأهلي، درسًا قاسيًا وذلك بعدما فاز عليه، بنتيجة 90-67، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على صالة "عبد الرحمن فوزي" في مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لدورى السوبر المصري لكرة السلة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق كرة السلة بنادي الزمالك إلى 18 نقطة يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المسابقة، خلف المتصدر الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة.

فريق نادي الزمالك قلص الفارق إلى نقطة وحيدة بينه وبين الأهلي في سباق صدارة مسابقة دوري السوبر المصري لكرة السلة. وشهدت المباراة حضور العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، الذي وجد في مدرجات الصالة المغطاة بالزمالك وكان في استقباله الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء. وتفوق