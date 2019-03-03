انت الان تتابع إسماعيل يوسف يمنح السفير المصري في أنجولا درع النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

حرص السفير المصري في أنجولا خالد عبد الرحمن، على الترحيب ببعثة الزمالك، برئاسة إسماعيل يوسف، رئيس البعثة، وعضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، الذى يرافق البعثة، والجهاز الفني واللاعبين، وجميع الحضور وذلك على هامش حفل العشاء. وأكد السفير المصري، لبعثة الزمالك أن جميع أفراد السفارة المصرية تساندهم في المهمة الوطنية، أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، وتؤازرهم لتحقيق الفوز، ورفع راية الكرة المصرية في البطولة الإفريقية.

وأضاف السفير خالد عبد الرحمن، بأنه كان على تواصل مع إدارة الزمالك من شهر وقبل حضور البعثة إلى أنجولا لتذليل جميع الصعاب والمشاكل، وتوفير جو مثالي يساعد الفريق في تحقيق الفوز، لأنه يمثل مصر في أنجولا. وطلب السفير المصري، من إسماعيل يوسف رئيس البعثة، إبلاغ تحيته لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من جانبه،