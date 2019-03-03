انت الان تتابع شكوى جماعية من لاعبي الأهلي لمارتن لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

لاسارتي

أبدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءهم الشديد للجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، من سوء حالة أرضية استاد مختار التتش الذي يخوض عليه الفريق مرانه اليومي، حيث اشتكى عدد كبير من لاعبي الفريق من سوء أرضية ملعب مختار التتش في أثناء تدريبات الفريق الجماعية ومدى هلاك أرضية الملعب التي تصعب حركة الكرة على الأرض وصعوبة الجري عليها، وأكد اللاعبون أن سوء أرض الملعب تعد أحد أسباب الإصابات داخل صفوف الفريق، واستشهدوا بإصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بمزق في السمانة، حيث أكدوا أن الإصابة كان سببها أرضية الملعب.

وفي التقسيمة التي خصصها مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي للاعبين اشتكى حسين الشحات ومحمد هاني من صعوبة حركة الكرة على الأرض والتي تصعب حركة الكرة بشكل طبيعي. وأكد سباستيان المدرب المساعد للأهلي للاعبي الفريق أن تنفيذ هذه الجمل التكتيكية سيكون أسهل بكثير بسبب سوء حالة أرضية استاد التتش، وستكون حركة