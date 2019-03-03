شكوى جماعية من لاعبي الأهلي لمارتن لاسارتي

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
لاسارتي
أبدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءهم الشديد للجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، من سوء حالة أرضية استاد مختار التتش الذي يخوض عليه الفريق مرانه اليومي، حيث اشتكى عدد كبير من لاعبي الفريق من سوء أرضية ملعب مختار التتش في أثناء تدريبات الفريق الجماعية ومدى هلاك أرضية الملعب التي تصعب حركة الكرة على الأرض وصعوبة الجري عليها، وأكد اللاعبون أن سوء أرض الملعب تعد أحد أسباب الإصابات داخل صفوف الفريق، واستشهدوا بإصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بمزق في السمانة، حيث أكدوا أن الإصابة كان سببها أرضية الملعب.
وفي التقسيمة التي خصصها مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي للاعبين اشتكى حسين الشحات ومحمد هاني من صعوبة حركة الكرة على الأرض والتي تصعب حركة الكرة بشكل طبيعي. وأكد سباستيان المدرب المساعد للأهلي للاعبي الفريق أن تنفيذ هذه الجمل التكتيكية سيكون أسهل بكثير بسبب سوء حالة أرضية استاد التتش، وستكون حركة
وفي التقسيمة التي خصصها مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي للاعبين اشتكى حسين الشحات ومحمد هاني من صعوبة حركة الكرة على الأرض والتي تصعب حركة الكرة بشكل طبيعي.
وأكد سباستيان المدرب المساعد للأهلي للاعبي الفريق أن تنفيذ هذه الجمل التكتيكية سيكون أسهل بكثير بسبب سوء حالة أرضية استاد التتش، وستكون حركة الكرة أسرع على ملعب أي مباراة سيخوض عليه الأهلي مبارياته المُقبلة.
وكان لاسارتي قد خصص فقرة للكرات العرضية وتدريب اللاعبين على كيفية إنهاء الكرة بالشباك، التي شهدت مشاركة عدد من اللاعبين وهم أحمد حمودي وإسلام محارب وجيرالدو ومروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات وباسم علي ومحمد هاني.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد الإثنين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.
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