انت الان تتابع بايرن يتقاسم صدارة الدورى الألماني مع دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره فريق بروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني تحت قيادة الحكم فيليكس زواير، بينما كانت نتيجة لقاء الذهاب في الجولة السابعة على ملعب الأليانز أرينا بثلاثية نظيفة لصالح مونشنجلادباخ، جاءت المباراة قوية وسريعة من الضيوف، وفي الدقيقة الثانية من اللقاء أرسل خاميس رودريجيز ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليقابلها خافيير مارتينيز برأسية رائعة ويحرز أول أهداف الفريق البافارى فى المباراة.
وفى الدقيقة 11 أضاف مولر الهدف الثانى لبايرن، وبعد محاولات مستمرة على مرمى مانويل نوير أحرز شتيندل الهدف الأول لبروسيا فى الدقيقة الـ37 من أحداث الشوط الأول. وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تمكن البولندي ليفاندوفسكي من تسجيل ثالث أهداف الفريق البافارى بعد تمريرة مميزة من تياجو الكانترا، وفى
وفى الدقيقة 11 أضاف مولر الهدف الثانى لبايرن، وبعد محاولات مستمرة على مرمى مانويل نوير أحرز شتيندل الهدف الأول لبروسيا فى الدقيقة الـ37 من أحداث الشوط الأول.
وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تمكن البولندي ليفاندوفسكي من تسجيل ثالث أهداف الفريق البافارى بعد تمريرة مميزة من تياجو الكانترا، وفى الدقيقة 75 ضاعف الألمانى جنابري النتيجة بتسجيل الهدف الرابع لبايرن، واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة نفذها ليفاندوفسكي بإتقان وسجل ثاني أهدافه فى المباراة وخامس أهداف فريقه.
بهذه النتيجة تمكن بايرن ميونيخ من الثأر لخسارته فى الدور الأول بنتيجة 3-0 على أرضه ووسط جمهوره، ونجح فى حصد النقطة 54 ويتقاسم الصدارة مع بروسيا دورتموند، بينما يتراجع بوروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة.
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