بايرن يتقاسم صدارة الدورى الألماني مع دورتموند

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تحرير:محمد فرج ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره فريق بروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني تحت قيادة الحكم فيليكس زواير، بينما كانت نتيجة لقاء الذهاب في الجولة السابعة على ملعب الأليانز أرينا بثلاثية نظيفة لصالح مونشنجلادباخ، جاءت المباراة قوية وسريعة من الضيوف، وفي الدقيقة الثانية من اللقاء أرسل خاميس رودريجيز ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليقابلها خافيير مارتينيز برأسية رائعة ويحرز أول أهداف الفريق البافارى فى المباراة.

وفى الدقيقة 11 أضاف مولر الهدف الثانى لبايرن، وبعد محاولات مستمرة على مرمى مانويل نوير أحرز شتيندل الهدف الأول لبروسيا فى الدقيقة الـ37 من أحداث الشوط الأول. وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تمكن البولندي ليفاندوفسكي من تسجيل ثالث أهداف الفريق البافارى بعد تمريرة مميزة من تياجو الكانترا، وفى