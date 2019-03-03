بهدف راكيتيتش.. برشلونة يهزم ريال مدريد للمرة الثانية في أسبوع

جدة - عمرو شويل فاز فريق برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف في المباراة التي جمعتهما بإستاد سانتياجو برنابيو في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني. أحرز الهدف طريق ايفان راكيتيتش في الدقيقة 26.

وكان برشلونة قد هزم منافسه العنيد ريال في كأس إسبانيا 3 / صفر في عقر داره يوم الأربعاء الماضي في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.