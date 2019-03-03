الامارات | العين بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، نادي العين بلقب كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، في ختام الجولة النهائية التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وسط منافسات استثنائية جمعت بين 12 نادياً على مستوى الدولة.

وتصدّر العين البطولة بمجموع 540 نقطة، وبواقع ثماني ذهبيات، وثماني فضيات، و10 برونزيات، بينما حل نادي الوحدة وصيفاً بـ342 نقطة، وخمس ذهبيات، وخمس فضيات، وست برونزيات، أما عن المركز الثالث فكان من نصيب نادي الجزيرة بمجموع 152 نقطة وذهبية واحدة، وأربع فضيات وبرونزيتين.

وحضر فعاليات الجولة الختامية يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وناصر العبدول المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك كانت حاضرة، الطفلة علياء المنصوري، الفائزة بمسابقة «الجينات في الفضاء».

وتسلم رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية خميس الكعبي، كأس البطولة، فيما تسلم خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية درع البطولة بصفته وصيفاً، كما تسلم راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية الدرع الممنوحة لصاحب المركز الثالث.

وكان العين قد تصدّر منافسات البطولة في الجولتين الأولى والثانية وحافظ على مركزه المتقدم في الجولة الختامية ليظفر بالكأس دون منازع. وتوزّعت منافسات الجولة الختامية من البطولة على خمسة أبسطة، وفق نظام «الحزام المفتوح بالأوزان»، الذي يشمل ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17.

وركّزت التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة على تمكين لاعبي الأندية المحلية وتأهيلهم لخوض منافسات بمعايير وقوانين مشابهة لتلك التي تطبق في البطولات الآسيوية والدولية، خصوصاً بطولة العالم للجوجيتسو، لتعريفهم بالآليات والتقنيات المتبعة في هذه البطولات، وصقل مهاراتهم ورفع مستوى لياقتهم الجسدية، ليكونوا على أكمل استعداد للمنافسة على أهم الألقاب الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو اعتمد في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى خلال الحدث، وفقاً لمجموع النقاط التي تم حصدها خلال جولات البطولة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، محمد الظاهري: «البطولة شكلت إضافة قيمة واستثنائية لأجندة البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، إذ إنها تتمتع بطابع خاص ومحطة تاريخية في مسيرة جوجيتسو الإمارات».

وقال هزاع خالد القبيسي الحاصل على الحزام الأزرق لوزن 81 كيلوغراماً من نادي الوحدة، الذي فاز بالذهبية في منافسات أمس، وحصد في الجولتين الأولى والثانية ذهبية وبرونزية أيضاً: «بذلت قصارى جهدي في التدريبات استعداداً لهذه البطولة، التي تعتبر واحدة من أهم البطولات المحلية التي يقيمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو».

تصدّر نادي العين بطولة الكأس بمجموع 540 نقطة، وبواقع 8 ذهبيات، و8 فضيات، و10 برونزيات.