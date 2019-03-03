الامارات | الصهباني: شائعات الخلاف بين كايو وريبيرو هدفها واضح ولن تؤثر في معنويات الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن الصهباني: شائعات الخلاف بين كايو وريبيرو هدفها واضح ولن تؤثر في معنويات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق العين لكرة القدم، مطر الصهباني، إن «الزعيم» أغلق ملف دوري الخليج العربي لكرة القدم بصورة مؤقتة، وإن كل تركيزه حالياً منصبّ على القمة الآسيوية، حين يستقبل فريق الهلال السعودي، بعد غد، على استاد هزاع بن زايد في افتتاح دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

في جانب آخر، شدد الصهباني على أن الحديث عن خلافات حادة بين محترفي الفريق، البرازيلي كايو لوكاس، والبرتغالي روبن ريبيرو، مجرد شائعات، وأن «الهدف منها واضح»، لكنه قال إنها «لن تؤثر في معنويات الفريق».

وكان هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، عن خلاف كبير بين اللاعبين حدث في غرفة تبديل الملابس بين شوطَي مباراة شباب الأهلي، لكن الصهباني اعتبر الأمر مجرد شائعة، وقال إن قرار استبدال اللاعبين خلال تلك المباراة جاء وفقاً لرؤية المدرب الفنية، سعياً لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

وأشار الصهباني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، ودعم طموحات اللاعبين من جميع أعضاء الأسرة العيناوية: الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكل منتمٍ لهذا الكيان، حتى يتمكن الفريق من إظهار أفضل ما لديه في مشوار التحدي القاري، وتابع: «العين عوّد الجميع على الظهور القوي في البطولات الخارجية، وتمثيل الدولة على نحو مشرف في الآسيوية».

وزاد مدير فريق العين أن «الزعيم أكد خلال التحدي العالمي أن معدنه من ذهب، وثقتنا كبيرة وبلا حدود باللاعبين، الذين تفوقوا على تيم ويلنغتون والترجي التونسي وريفر بليت الأرجنتيني خلال كأس العالم للأندية».

ويؤدي الفريق، مساء اليوم، مرانه الرئيس على استاد خليفة بن زايد، استعداداً لاستقبال الهلال السعودي، وطوى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، صفحة الخسارة التي تلقاها «الزعيم»، نهاية الأسبوع الماضي، على يد شباب الأهلي، وبدأ وضع الخطة التي سيتبعها في مواجهة الفريق السعودي.