الامارات | المهيري رئيساً للجنة المنظمة لسباق «القفال 29»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري رئيساً للجنة المنظمة لسباق «القفال 29» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تشكيل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ29، للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يُقام 27 أبريل المقبل، برئاسة أحمد المهيري، وعلي ناصر بالحبالة نائباً لرئيس اللجنة، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي مشرفاً عاماً، وهزيم محمد القمزي مديراً للحدث، واعتماد اللجان المعاونة.

ووجه مجلس الإدارة بضرورة التنسيق المبكر مع الشركاء الاستراتيجيين مع النادي في تنظيم التظاهرة الرياضية البحرية والعرس التراثي الكبير الذي سينطلق، كما جرت العادة من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي وحتى شواطئ دبي في جميرا لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

واستعرض مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه، مقترح الموازنة العامة لعام 2019 في ظل الميزانية التي تم تأكيدها من قبل مجلس دبي الرياضي. وناقش أيضاً موضوع تفعيل وتطوير أنشطة سباقات القوارب الشراعية الحديثة.

في جانب آخر، أعلن مجلس إدارة النادي المشاركة في تنظيم ثلاث فعاليات رياضية بحرية شاطئية، ضمن مبادرة اليوم الوطني الرياضي يوم 7 الجاري.