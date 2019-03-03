الامارات | غانم وسالم سلطان يتألقان في كأس الإمارات للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن غانم وسالم سلطان يتألقان في كأس الإمارات للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت في اليومين الماضيين في مجمع حمدان للسباحة بدبي، تألقاً لافتاً لسباح المنتخب ونادي الوصل سالم غانم، وكذلك سباح نادي الشارقة، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد إمارة الشارقة، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولات المحلية الخاصة باتحاد السباحة.

وأحرز سالم غانم ذهبيتي سباق 50 متراً حرة وفراشة، بينما عادت فضيتا السباقين إلى الشيخ سالم القاسمي ضمن فئة «تحت 14 سنة»، الذي حقق كذلك رقمين شخصيين جديدين.

وحضر المنافسات، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، وخليفة الكعبي المدير المالي في الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، وعبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي.

من جانب آخر، حرص خليفة الكعبي على تكريم أصغر سباح مشارك في البطولة من أصحاب الهمم، وهو اللاعب إياد عماد، الذي لاقى تشجيعاً كبيراً عقب نهاية سباقاته من مئات المشجعين الموجودين، وأكد الكعبي في تصريحات صحافية أن البطولة شهدت مستويات رائعة وأرقاماً قياسية تم تحطيمها مجدداً، ما يؤكد مدى حرص الأندية ومشرفيها على الاهتمام بتطوير اللعبة.