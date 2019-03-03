الامارات | «تنس دبي» تهدي فيدرر لقبه الـ 100

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس دبي» تهدي فيدرر لقبه الـ 100 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المصنف السابع عالمياً، السويسري روجيه فيدرر، في كتابة فصل جديد في عالم الكرة الصفراء، بحصد لقبه الاحترافي الـ100 منذ لقبه الأول عام 2000، عقب تتويجه، أمس، بثامن ألقابه التاريخية في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبين المحترفين، بفوزه على المصنف 11 عالمياً، اليوناني ستيفانوسن تسيتسيباس، بمجموعتين دون رد «6-4 و6-4»، في المباراة النهائية للنسخة 27، التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ودامت 69 دقيقة.

وبلقب «تنس دبي 2019» بات السويسري فيدرر اللاعب الوحيد عالمياً الذي ينجح في تحقيق 100 لقب على صعيد منافسات الفردي، وثاني أعظم لاعبي الكرة الصفراء من حيث الفوز بالألقاب عقب الأسطورة الأميركي، جون ماكنرو، صاحب الـ148 بطولة، حقق 77 منها في منافسات الفردي، و71 لقباً في الزوجي.

كما نال النجم السويسري لقب أكثر اللاعبين فوزاً في دبي، بعد أن توج أعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015، و2019.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، يصحبه النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، ونائب الرئيس لشؤون التسويق، شينيد السباعي، والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، بتتويج أبطال النسخة الـ27 لمنافسات الزوجي والفردي.

وحصل النجم السويسري على جائزة المركز الأول البالغة 565 ألفاً و636 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد اليوناني تسيتسيباس على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 283 ألفاً و880 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة، مع العلم أن مواجهة أمس بين اللاعبين هي الثالثة في تاريخ لقاءاتهما في بطولات التنس العالمية، بعد أن سجلت المواجهتان الماضيتان تبادلاً في الانتصارات، استهلها السويسري فيدرر، يناير الماضي، في بطولة «هوبمان كب» الأسترالية بواقع مجموعتين دون رد «7-6 و7-6»، قبل أن يحقق اللاعب اليوناني انتصاره الوحيد الذي جاء في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-7 و7-6 و7-5 و7-6».

واستهل السويسري فيدرر مشواره في «تنس دبي»، بعد مسيرة ناجحة، استهلها بفوز مستحق في الدور الأول على المصنف 31 عالمياً، الألماني فيليب غولشرايبر، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و3-6 و6-1»، الذي أعقبه بالانتصار على الإسباني، فرناندو فيرداسكو، المصنف 26 عالمياً في الدور الـ16 بواقع «6-3 و3-6 و6-3»، وأكمل مشواره بإقصاء المصنف 36 على العالم، المجري مارتن فوسوفيكس، في ربع النهائي بواقع «7-6 و7-6»، قبل أن ينهي أحلام الكرواتي بورنا كوريش، المصنف 13 على العالم، في نصف النهائي بالفوز عليه بواقع مجموعتين دون رد «6-2 و6-2».

وتعقيباً على إنجازه الجديد، قال السويسري فيدرر: «تحقيق إنجاز اللقب الـ100 عبر (بطولة دبي) له طعم آخر، خصوصاً أمام هذه الجماهير الغفيرة التي طالما ساندتني في هذه البطولة نحو حصد الألقاب والانتصارات».

وأوضح: «إنه لشعور رائع أن يرتبط اسم دبي بلقبي الأول والـ100، خصوصاً أن انتصاري الأول في مسيرتي الاحترافية جاء في عام 2000 عبر بطولة إيطاليا، التي رعتها حينها (سوق دبي الحرة)».

وأضاف: «عاصرت أساطير كثيرة في اللعبة، بحجم الأميركيين، بيت سامبراس وأندريه أغاسي، وغيرهما، الذين التقيتهم سواء في البطولات العالمية أو هنا في دبي، وسعيد بحصد لقبي الـ100 أمام النجم الشاب اليوناني تسيتسيباس، الذي يمثل مستقبل اللعبة، وأتوقع أن يصبح أحد أبطالها».

أميركي وبريطاني يتوّجان بلقب الزوجي

تُوّج الثنائي، المكون من اللاعب الأميركي راجيف رام وزميله البريطاني جوي ساليسبوري، بلقب منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة»، عقب فوزهما، أمس، على الثنائي المكون من اللاعب الياباني بين مكلاشلان والألماني جان لينار شتروف، بواقع مجموعتين دون رد «7-6 و6-3»، في المباراة النهائية التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ودامت ساعة و22 دقيقة.