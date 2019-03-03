الامارات | جرمود: الإمارات كان يستحق التعادل أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن جرمود: الإمارات كان يستحق التعادل أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب المساعد لفريق الإمارات، التونسي رمزي جرمود، عقب مباراة فريقه مع الوصل، أول من أمس، في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، أن فريقه قدم أداء جيداً، لكنه أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية، موجهاً الشكر للاعبيه، مثنياً على أداء الجميع، ورأى أن فريقه كان يستحق التعادل على أقل تقدير أمام الوصل، طبقاً للفرص التي سنحت للفريقين، وطريقة استغلالها.

وانتهت المباراة بفوز الوصل 2-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب فريق الإمارات برأس الخيمة.

وقال مساعد المدرب الذي حضر المؤتمر الصحافي بدلاً من المدرب التونسي جلال القادري، الذي تعرض لحالة طرد في المباراة: «جزئيات صغيرة حسمت نتيجة المباراة لمصلحة الوصل، وكلفت فريقه الخسارة الأولى له في الدور الثاني من البطولة، كما أن الفريق تعرض لتأثيرات سلبية لبعض القرارات التحكيمية المهمة للمباراة الثالثة على التوالي، ما تسبب في الخسارة».

وأكد جرمود، أن الخسارة أمام الوصل بالتأكيد ستكون مؤثرة في مسيرة الصقور في البطولة، مبدياً ثقته بمقدرة فريق الإمارات على معالجة وضعه الصعب في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

من جانبه، أكد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، أنه توقع أن تكون المباراة صعبة، منوهاً بأن فريقه لم يجد الوقت الكافي للإعداد لمباراة الإمارات بعد خوضه لقاء كبيراً أمام الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، مبدياً سعادته بفوز الوصل على الإمارات، وبلوغه النقطة الـ20، وتقدمه إلى المركز الـ10 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: سأعمل على تجهيز الفريق بشكل أفضل للمباريات المقبلة، سواء في دوري أبطال آسيا أو في الدوري المحلي، وفوز الوصل على الإمارات يشكل دافعاً كبيراً للاعبين في المباريات المقبلة، كما أن فرصة الوصل كبيرة للتقدم أبعد من المركز الـ10 لترتيب فرق الدوري.

وأثنى ريجيكامب، على براعة لاعبه خميس إسماعيل في تسجيل هدف الفوز بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، موضحاً أنه تحدث مع اللاعب في أكثر من مناسبة وحثه على المبادرة في التسديد على مرمى المنافسين، من أجل تسجيل أهداف جميله كما فعل في مباراة الإمارات.