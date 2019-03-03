الامارات | 7 أيام راحة مكافأة من داميان للاعبي الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام راحة مكافأة من داميان للاعبي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوج، منح لاعبي الفريق إجازة لمدة سبعة أيام، بعد مباراة عجمان أول من أمس، في الجولة 17 لدوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد، واحتلاله المركز الثالث لترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة متخلفاً عن الشارقة المتصدر بفارق تسع نقاط.

وقال داميان في تصريحات صحافية بعد المباراة، إن مسابقة الدوري ستتوقف حتى يوم 29 مارس الجاري، بسب ارتباطات بعض الأندية بالمشاركات الآسيوية في دوري الأبطال، وإقامة مباراتي نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، ثم نهائي البطولة يوم 22 مارس، مشيراً إلى أن الجزيرة سيخوض مباراته التالية في الجولة الـ18 لمسابقة الدوري أمام فريق الشارقة يوم 29 مارس.

وقال «سنمنح اللاعبين سبعة أيام للراحة، لأننا بحاجة لاسترجاع طاقتنا بعد المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم، وسنلعب بعض المباريات الودية، لنضمن أفضل استعداد للاعبين، وجاهزيتهم لاستئناف الدوري، ومواجهة فريق الشارقة المتصدر في أهم مباريات الجزيرة في الدور الثاني.

وأكد داميان أن الجهاز الفني سيبحث عن عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، وسيؤديها الفريق بعد فترة الراحة استعداداً لمباراة الشارقة، ولم يتحدد بعد مواعيد وأطراف هذه المباريات.

وأشاد بمستوى هداف الفريق والمسابقة علي مبخوت، وبالهدف الذي أحرزه، وقال: مواصلة مبخوت تحقيق إنجازات تضاف إلى سجله الشخصي المميز واقترابه من وصافة هدافي الدوري عبر التاريخ، يؤكد أنه قادر على تحقيق المزيد في مسيرته خلال الفترة المقبلة، وكسر العديد من الأرقام القياسية، خصوصاً أن تاريخه الشخصي طوال السنوات الماضية، حافل بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية، سواء مع الجزيرة أو المنتحب الوطني.

وكشف هيرتوج عن سبب غياب قائد الفريق وحارس مرماه علي خصيف عن المباراة، قائلاً: «علي خصيف تعرض لإصابة في القدم خلال التدريب الختامي للمباراة، وخضع للفحوص الطبية لتحديد مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها في البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأود الإشادة بتألق الحارس البديل عادل أبوبكر الذي حافظ على نظافة شباكه، وهذا يؤكد أن الجزيرة يضم بديلاً جيداً حال غياب خصيف.

مسلم فايز: لا نفكر في الدوري

قال مدافع الجزيرة مسلم فايز، إن فريقه لا يفكر كثيراً بفرصته في المنافسة على لقب الدوري، بقدر ما يفكر في تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة، مؤكداً أن جميع اللاعبين وضعوا ذلك هدفاً لهم في ما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري، ولكل مجتهد نصيب.

وقال «نأمل مواصلة الانتصارات في مباراتنا المقبلة أمام الشارقة، والخروج بالصورة التي تليق بنادي الجزيرة، وتحقيق الفوز، لتضييق فارق النقاط، ولكننا في الوقت الحالي لا يمكننا القول إننا نركز على الفوز بلقب الدوري، ونلعب مبارياتنا برغبة واحدة، وفي النهاية سنرى ماذا سيحدث والبطولة ستذهب لفريق واحد».

وأضاف «سنحاول استغلال فترة التوقف من أجل استعداد أفضل للجولات المقبلة، ونأمل أن يصل الفريق إلى أفضل مستوى فني وبدني ممكن قبل مواجهة الشارقة».

اليماحي: كنا الأفضل ولا نستحق الخسارة

قال لاعب فريق عجمان وليد اليماحي، إن فريقه كان الأفضل من منافسه الجزيرة، لكنه خرج خاسراً المباراة، بسبب ضياع الفرص السهلة من المهاجمين خلال الشوطين.

وأضاف «قدمنا مباراة كبيرة، ولا تعبر نتيجتها عن سير أحداثها، وحاولنا مجاراة فريق كبير بحجم الجزيرة، وركزنا على الهجوم لرغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية، وكذلك كانت تعليمات المدير الفني أيمن الرمادي، لنا بالهجوم وعدم الخوف والارتداد للخلف».