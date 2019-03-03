وحدة تريم يفوز على ريبون ويدفعه خارج بطولة حضرموت الوادي

تمكن فريق وحدة تريم من أن يحقق فوزا صعبا وثمينا على فريق ريبون حريضة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعته عصر السبت في انطلاقة المرحلة الخامسة من بطولة كأس فرع اتحاد كرة القدم بحضرموت الوادي والصحراء التنشيطية لأندية الوادي.

ووفقاً للإعلامي جمعان دويل، فإنه وبتلك النتيجة حافظ الوحدة على بقائه في منافسات البطولة برغم في رصيده خسارة من اتحاد سيئون فيما غادر ريبون حريضة البطولة بعد حصوله على الخسارة الثانية عصر اليوم بعد تلقيه الخسارة الاولى في البطولة من اتحاد سيئون .

شوط المباراة شوط ضياع الفرص المحققة لفريق ريبون الذي شكل ضغطا هجوميا على الوحدة منذ انطلاقة البداية وتنافس مهاجميه على ضياع الفرص والاهداف لرعونة التسديد وعدم التركيز واتخاذ المواقع المناسبة في الكرات العرضية فيما كان الوحدة اكثر تماسكا وحافظ على مرماه نظيفا طوال الشوط الاول معتمدا على الهجمات المرتدة العقيمة التي لم تشكل اي خطورة على مرمى ريبون , لينتهي الشوط الاول سلبا في النتيجة .

في الشوط الثاني كما يقال شوط المدربين وكانت توجيهات مدرب الوحدة مرتضى العيدروس اتت اكلها من حيث تغيير اداء الفريق الوحداوي عبر اللعب بالكرات الطويلة لمهاجمين ففي الدقيقة 55 يتقدم الوحدة بهدف جميل من تسديدة بقدم مهاجمه صالح بلعجماء من اقصى منتصف يمين ملعب ريبون بعد استلامه كرة من منتصف الملعب ويباشر الكرة بتسدية عرضية تمر فوق حارس مرمى ريبون الى الزاوية البعيدة وتسكن الشباك معلنة الهدف الاول للوحدة.

ويعود نفس اللاعب مستغلا خطاء دفاعي في تناقل الكرة فيما بين المدافعين داخل منطقة الثمان عشر ياردة وباحترافية لاعب متميز يقطع الكرة من قدم مدافع ريبون ويباشرها بتسديدة قوية وتسكن شباك ريبون معلنة الهدف الثاني للوحدة والشخصي له في الدقيقة 73 .

فيما حاول لاعبو ريبون من خلال الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى حتى الدقيقة 76 عندما تحصل ريبون على خطاء من منتصف يسار ملعب الوحدة ليسددها اللاعب محمد علي العطاس كرة لولبية بجانب حيطة الصد وتسكن شباك الوحدة وهو الهدف الشرفي لريبون برغم سيطرته على ما تبقى من دقائق المباراة ولكن دون جدوى لتعلن صافرة حكم المباراة النهاية بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف .

غلب على طابع المباراة خلال شوطي المباراة الاعتراضات المتكررة من قبل لاعبي الوحدة على قرارات الحكم .

ادار المباراة حكم في الساحة عماد الكثيري وساعداه على الخطوط محمد عبدهود وعماد السمين والحكم الرابع عبدالله قندوس , راقب المباراة اداريا عبدالله عوض عبّد ومقيّما للحكام الكابتن محمد عبدالكريم بن طالب .