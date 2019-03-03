شكرا لقرائتكم لاتسيو ينهي ديربي روما بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ربح فريق لاتسيو ديربي العاصمة وتغلب على ضيفه روما 3 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب الأوليمبيكو حسم لاتسيو مباراة الديربي على حساب روما بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل شيرو إيموبيلي الهدف الثاني لفريق لاتسيو من ضربة جزاء في الدقيقة 73. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أكد دانيلو كاتالدي فوز لاتسيو بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 41 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.