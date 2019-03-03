ميلان إلى المركز الثالث بفوز صعب على ساسوولو

اسماء السيد - صعد ميلان الى المركز الثالث اثر فوزه بصعوبة على ضيفه ساسوولو 1-صفر السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستفيدا من الخدمة الجليلة التي قدمها له كالياري بفوزه على جاره انتر ميلان 2-1 الجمعة في الافتتاح.

ورفع ميلان رصيده الى 48 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على انتر، في حين توقف رصيد ساسوولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

على ملعب سان سيرو، سيطر ساسوولو على مجريات الشوط الأول بالكامل وسنحت للاعبيه عدة فرص عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش (21 و24) وستيفانو سنسي (37) ومانويل لوكاتيلي (38) والعاجي جيريمي بوغا (40) ودومينيكو بيراردي (45+3) مقابل محاولتين لميلان عن طريق البولندي كريستوف بيونتيك (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27).

وجاءت نتيجة هذا الشوط مخالفة لسير مجرياته، واستقبلت شباك ساسوولو هدفا بنيران صديقة عندما حاول الإسباني بول يورلا إبعاد كرة فتحولت الى مرمى فريقه (35).

واستهل بيراردي الشوط الثاني بثلاث محاولات خطرة لساسوولو دون أن يتمكن من إدراك التعادل (49، 53 و63) قبل أن تنقص صفوف فريقه بطرد الحارس أندريا كونسيلي بارتكابه خطأ خارج منطقته من خلال دفع بيونتيك المنفرد (64).

ومع النقص العددي، مالت الكفة تماما لصالح صاحب الأرض الذي سيطر ميدانيا على المجريات في الوقت المتبقي دون أن يستطيع رفع غلته.

وشهدت مباراة إمبولي وضيفه بارما تسجيل نصف دزينة من الأهداف تقاسمها الفريقان بتعادلهما 3-3.

وتقدم بارما ثلاث مرات عن طريق العاجي جيرفينيو (13) ولوكا ريغوني (45+1 من ضربة رأس) والبرتغالي برونو ألفيش (82)، وأدرك إمبولي ثلاث مرات بواسطة كريستيان بولوكرو (18) وفرانشيسكو كابوتو (59 من ركلة جزاء) وماتياس سيلفستري (90+1).

ويلتقي لاحقا اليوم لاتسيو وجاره روما على الملعب الأولمبي في العاصمة في قمة المرحلة التي تختتم الأحد بلقاءات .

ملخص مباراة ميلان وساسولو:

ملخص مباراة إمبولي وبارما:

ملخص