نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 وبرشلونة يقترب من اللقب

في واحدة من أقوى مباريات الموسم الكروي التي ينتظرها الملايين عبر العالم تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد على أرضية ملعب السنتياجو برنابيو في الجولة السادسة والعشرين من مبارايات الليجا في ظل رغبة كبيرة من الملكي ريال مدريد في مصالحة جماهيره بعد أن تم اقصائه على يد البرسا الأربعاء الماضي.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد ثار القلق في نفوس أنصار الملكي بعد تقرير صحيفة “ماركا” المقربة من الفريق التي أوضحت أن هناك احتمالية لعدم مشاركة مدافع الفريق سيرخو راموس بعد الكدمة التي تلقاها من زميله كاسيميرو في مباراة الكلاسيكو الأربعاء الماضي ولكن أشارت تقارير أخرى بأن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة.

حافلة الفريقين وصلت لملعب المباراة منذ دقائق وتوجه اللاعبين لغرف الملابس

بداية دخول الجماهير

لاعبي الفريقين يستعدون لبدء عمليات الاحماء الآن

عمليات الاحماء تجرى على ملعب السنتايجو الآن

بداية المباراة

الدقيقة 2:خطأ لصالح توني كروس على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 10: انطلاقة من بنزيما وتسديدة بجوار قائم

الدقيقة 17: هدف مؤكد من ميسي يضيع بجوار القائم

الدقيقة 26: هدف أول للبرسا عن طريق ايفان راكيتيتش

الدقيقة 45: ضرب من راموس لميسي ويسقط على الأرض

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: كرة خطيرة وانفراد سوايرز ولكن السرعة لا تسعفه ويضيع

الدقيقة 55: فينسيوس وتصويبة وشتيجن يتصدى

الدقيقة 63: برشلونة يضغط لاحراز الثاني

نهاية المباراة

مباراة برشلونة وريال مدريد

وتأتي هذه المواجهة لتحمل الرقم 3 بين الفريقين في أقل من 30 يوم حيث خاض الفريقين مباراة في السادس من فبراير الماضي على ملعب الكامب نو في كأس الملك وانتهت سلبيا ثم فاز البرسا في مباراة العودة على ملعب الريال بثلاثية نظيفة، أما هذه المباراة فتأتي في اطار مباريات الدور الثاني من الدوري والتي انتهت نتيجة الدور الأول بفوز البرسا بخماسية.

مباراة برشلونة وريال مدريد

وعن الكلاسيكو فقد تحدث لاعب وسط برشلونة راكيتيتش في حوار صحفي موضحا أن نتيجة الكلاسيكو مهمة فهى أكثر من مجرد مباراة ولكن على الفريق أن يحترم ريال مدريد ولكن فريقه سيسعى وبقوة للفوز بها وعن شعورة بالمشاركة فيها فبين أن مبارايات الكلاسيكو لها مذاق خاص ويشعر بالسعادة البالغة ليكون جزءا منها.