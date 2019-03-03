نتيجة مباراة الكلاسيكو اليوم بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني

يتجدد انتظار جماهير الكرة العالمية لمباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني هذه المرة، حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، وذكرت عدة تقارير بأن الريال قد يلعب المباراة لمجرد المشاركة فقط وليس بكل عناصره حتى يستعد لمباراته القادمة في نفس الأسبوع.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي وخالد الغول ورؤوف خليف، ويقوم الأخير بالتعليق على اللقاء من داخل الملعب لتوفير أفضل تجربة تعليق للمتابع.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي في المركز الثالث في الدوري برصيد 48 نقطة بينما يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الأسباني لهذا العام برصيد 57 نقطة بفارق 9 نقاط عن الريال، وتُعتبر مباراة اليوم من المباريات الهامة بالنسبة للفريقين خاصة وأنها تقتل المنافسة إلى حد كبير إذا فازت برشلونة.

متابعة المباراة: