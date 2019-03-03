نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا 2/3/2019 في مباراة مُثيرة

يستضيف ريال مدريد اليوم نادي برشلونة في الجولة 26 من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ويدخل برشلونة اللقاء بعد فوز في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي، بينما ريال مدريد فيعاني من آثار الهزيمة خاصة وأنها أخرجته من بطولة في أقل من أسبوع.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش كما سيتم نقلها على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق رؤوف خليف الذي يُعلق على المباراة من داخل الملعب.
نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد
وقد فاز ريال مدريد في 28 مباراة بينما فازت برشلونة في 34 مباراة وتعادلا في 22 لقاء من جملة اللقاءات التي جمعتهما، وكان آخر لقاء لهما منذ أقل من أربعة أيام حيث فازت فيه برشلونة على النادي الملكي وأقصته من البطولة لتصل بعدها للنهائي على حسابه.
متابعة اللقاء:
- الدقيقة 10: تصويبة على مرمى شتيجن ولكن يتصدى لها بقوة
- الدقيقة 24: سواريز يراوغ والدفاع يحول الكرة للركنية
- الدقيقة 26: راكيتيتش يتقدم لبرشلونة بهدف أول
- الدقيقة 41: تنفيذ خطأ للبارسا ولكن بدون عنوان
- نهاية الشوط الأول
- بداية الشوط الثاني من اللقاء
- الدقيقة 50: هجمة لصالح البارسا ولكن خارج الملعب
- المباراة تصل لمستوى عالي من الإثارة
- الدقيقة 59: تصويبة من فينيسيوس على مرمى شتيجن ولكن تصطدم بالدفاع
- الدقيقة 75: ريال مدريد تعود للهجوم لإحراز الهدف الأول ولكن تماسك الدفاع البرشلوني يحسم الموقف
- الدقيقة 77: خروج ديمبلي ونزول كوتينهو
- نهاية اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف