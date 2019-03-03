نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا 2/3/2019 في مباراة مُثيرة

يستضيف ريال مدريد اليوم نادي برشلونة في الجولة 26 من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ويدخل برشلونة اللقاء بعد فوز في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي، بينما ريال مدريد فيعاني من آثار الهزيمة خاصة وأنها أخرجته من بطولة في أقل من أسبوع.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش كما سيتم نقلها على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق رؤوف خليف الذي يُعلق على المباراة من داخل الملعب.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

وقد فاز ريال مدريد في 28 مباراة بينما فازت برشلونة في 34 مباراة وتعادلا في 22 لقاء من جملة اللقاءات التي جمعتهما، وكان آخر لقاء لهما منذ أقل من أربعة أيام حيث فازت فيه برشلونة على النادي الملكي وأقصته من البطولة لتصل بعدها للنهائي على حسابه.

متابعة اللقاء: