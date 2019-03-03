انتهت: نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الجولة 26 وبرشلونة يزيد من متاعب الريال

متابعي الكرة العالمية لاسيما الدوري الأسباني ينتظرون اليوم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم على ملعب سنتياجو برنابيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة حيث كثرت التكهنات بنتيجة اللقاء منذ نهاية مباراة الفريقين الأربعاء الماضي في اياب المربع الذهبي لكأس الملك والتي حسمها البلوجرانا برشلونة بثلاثية في ليلة كان بطلها مهاجم الفريق لويس سواريز.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

وتعيش جماهير البلوجرانا حالة من الارتياح الكبير فالفريق يتصدر جدول الليجا للعام الحالي حتى وان انتهت المباراة بالهزيمة فسيستمر في تصدر الترتيب ولكن بالرغم من ذلك فان متابعي الفريق يرغبون في الفوز أيضا لما تمثله المباراة من تحدي ومنافسة في أي وقت كان.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد:

بداية اللقاء

الدقيقة 10: كرة ينقض عليها بنزيما ويراوغ وتسديدة ولكن بجوار القائم

الدقيقة 26: هدف أول للبرسا عن طريق قدم راكيتيتش والبرسا يتقدم بهدف

الدقيقة 30: ريجيلون يسقط داخل منطقة الجزاء وحيد ومشادات مع بيكيه والحكم ينذر ريجيلون بالأصفر

الدقيقة 45: ضرب من راموس لميسي في الوجه وميسي يسقط على الأرض

نهاية الشوط الأول من المباراة

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: هجمة خطيرة لبنزيما ولكن تسلل

الدقيقة 59: دفاع برشلونة وبقوة ينقذ هدف من فينيسوس

الدقيقة 75: تقدم برشلونة يستمر بهدف نظيف

نهاية المباراة بفوز برشلونة 1-0

مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن الجدير بالذكر أن راموس قد تم إيقافه مباراتين في دوري الأبطال بعد ثبوت تعمده لأخذ الإنذار الثاني في مباراته السابقة، وذكرت بعض التقارير أن الريال قد يُفكر في المباراة القادمة في دوري الأبطال ويقوم بإعطاء راحة للاعبين نظراً لمواجهة أياكس منتصف الأسبوع.

الكلاسيكو

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز ثقيل لبرشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف، ويسعى الملكي لمصالحة جماهيره اليوم بالفوز على برشلونة خاصة وأنهم قد انتصروا عليه في المباراة السابقة الأسبوع الماضي.