الآن: نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو اليوم السبت في الدوري الأسباني وبرشلونة يؤمن...

يلتقي اليوم السبت في مباراة مرتقبة وبشدة فريقي الميرينجي ريال مدريد مع البلوجرانا برشلونة في واحدة من أهم المباريات في الموسم الكروي على الاطلاق حيث دائما ما تتميز تلك المباريات بعدم توقع نتيجتها حتى في آداء اللاعبين في شوطي المباراة وتعود المواجهة بينهما بعد أقل من 72 ساعة من مواجهتهما في اياب نصف نهائي الكأس الأربعاء الماضي.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و 22:45 بتوقيت مكة المكرمة حيث تنقل قنوات بي ان سبورت المباراة بتعليق رؤوف خليف على قناتيها HD1 وHD3 بالاضافة لخليل البلوشي، ويتفائل الكثير من جمهور الملكي حيت يقوم خليف بالتعليق فتنتهي المباراة لصالح الريال.

عمليات الاحماء والتركيز يتضح على وجوه اللاعبين مع تفاعل الجماهير

دخول اللاعبين وانطلاقة الشوط الأول

الدقيقة 3: تسديدة من بيل ولكن أعلى المرمى

الدقيقة 10: تسديدة من بنزيما ولكن بجوار القائم الأيسر

الدقيقة 14: هجمة خطيرة لصالح الريال ولكن في يد شتيجن

الدقيقة 26:جووووول، برشلونة يحرز الاول عن طريق راكيتيتش

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 60: دفاع برشلونة ولينجليت ينقذ هدف مؤكد لريال مدريد

الدقيقة 75: برشلونة يمتلك اللعب والنتيجة 1-0

نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف

برشلونة وريال مدريد

وتعود المواجهة بعد هزيمة الريال على ملعبه بثلاثية من برشلونة بهاتريك مهاجمه “سواريز” في شوط المباراة الثاني بعد أن قدم الريال مباراة جيدة جدا على المستوى الجماعي والفني في شوط اللقاء الأول والثاني أيضا ولكن تعملق حارس البرسا شتيجن منع الريال من التهديف.ويتصدر البرسا ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلف اتليتكو مدريد.