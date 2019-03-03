ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الكلاسيكو كتابيا| فوز برشلونة بهدف دون رد

انتهت نتيجة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، في مجريات الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الفريق الكتالوني، برشلونة بهدف دون رد، سجله اللاعب راكيتيتش في الدقيقة 26 من الكلاسيكو، ليتأجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني، الذي لم يعرف جديد، لتنتهي نتيجة الكلاسيكو اليوم، بفوز برشلونة بهدف دون رد، ومن هنا تجدون جدول جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019 الان.

متابعة نتيجة مباراة الكلاسيكو الان.

الان دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب من أجل الإحماء.

نهاية لاعبي الفريقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دخول اللاعبين إلى الملعب الان.

بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الان.

الكرة مع لاعبي ريال مدريد.

ضربة خطأ للفريق الملكي تلعب من بيل بدون خطورة.

بطاقة صفراء لبوشكيتش.

الدقيقة التاسعة: التعادل السلبي مستمر بين الطرفين.

الكرة في وسط الملعب لصالح لاعب ريال مدريد دون خطورة.

الدقيقة التاسعة، فرصة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، والكرة تمر بجانب مرمى برشلونة.

ضربة ركنية لبرشلونة تلعب بسرعة.

لاعبي برشلونة يطالبون بضربة الجزاء.

ضربة خطأ لريال مدريد في الدقيقة الحاجية عشر، بعد إسقاط جونيور.

توني كروس في تنفيذ والكرة تبعد من الدفاع.

تسديده قوية من توني كروس تنتهي في يد الحارس ستيجن.

مرور ربع ساعة من الكلاسيكو التعادل السلبي مستمر.

فرصة خطيرة من ليونيل ميسي، والكرة تمر بجانب المرمى.

ركنية لبرشلونة تلعب دون خطورة.

فرصة لبرشلونة.

هدف برشلونة الأول.

سجل هدف برشلونة الأول، اللاعب راكيتيتش في الدقيقة 26 من الكلاسيكو.

ريال مدريد يبحث على العودة في نتيجة المباراة.

ضغط من ريال مدريد الان.

ركنية لفريق الريال مدريد، تلعب من توني كروس.

تسديده من ركينور والكرة بجانب المرمى.

نهاية الشوط الأول.

انتهت نتيجة برشلونة وريال مدريد في شوط المباراة الأول، بتقدم برشلونة بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب الكرواتي راكيتيتش، في الدقيقة 26 من المباراة.

بداية شوط المباراة الثاني.

دخول اسينسيو وخروج جاريت بيل من جانب ريال مدريد

فرصة من ريال مدريد عن طريق فينسيوس يبعدها الدفاع.

الآن بطاقة صفراء لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

انحصار اللاعب في وسط الملعب بين الفريقين.

خروج كاسميرو ودخول ايسكو.

كريم بنزيمة يسدد والكرة تنتهي في يد الحارس.

الدقائق الثلاثة الأخيرة من المباراة.

فرصة خطيرة من ليونيل ميسي، والكرة بجانب المرمي.

نهاية مباراة الكلاسيكو، بفوز برشلونة بهدف دون رد.

في ظل متابعة مباراة الكلاسيكو اليوم، إليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة مجانا اليوم السبت 2 مارس 2019، حيث مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، تجمع الفريقين ضمن مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك في مباريات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري، التي يستقبل من خلالها ريال مدريد برشلونة، على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو، في سهرة كروية، تنتظرها كل الجماهير العالمية في كل أنحاء الكرة الأرضية.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تما التأكيد أنه متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء، ستنطلق في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين ، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة اليوم”

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة اليوم السبت 2-3-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وقناة أش دي 3، وسيتواجد في التعليق على الكلاسيكو ثلاثة معلقين، وهما كل من المعلق رؤوف خلف، والمعلق خليل البلوشي، بجانب المعلق خالد الغول.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم أسماء وترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت مباشرة، والتي ستكون هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو، بين قطبي الكرة الإسبانية،في سهرة اليوم، في كلاسيكو الكرة الأرضية.

برشلونة وريال مدريد اليوم “الكلاسيكو”

وتجدر الإشارة أنه قبل موعد مباراة الكلاسيكو اليوم، يتواجد برشلونة، على راس جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم 2018/2019، وذلك برصيد سبعة وخمسون نقطة، حققها الفريق بعد تحقيق نتيجة الفوز في سبعة عشرة مباراة، والتعادل فى ستة مباريات وانهزم قبل مباراة اليوم في مباراتين.

وفي المقابل الفريق الملكي، ريال مدريد، يدخل مباراة برشلونة اليوم في الكلاسيكو، وهو في المركز رقم ثلاثة، من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد ثمانية وأربعين نقطة، جمعها الفريق الأبيض بعد تحقيق العلامة الكاملة في خمسة عشرة مباراة، والتعادل في ثلاثة مباريات، وانهزم في سبعة مباريات كاملة.