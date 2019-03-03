بث مباشر ليفربول وإيفرتون فى الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي

ذكر نادي ليفربول الإنجليزي جماهيره بهدف محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، في مرمى إيفرتون بالعام الماضي وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا الأحد على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هدف صلاح وكتبت:” لا يمكن أن نتحدث عن ديربي الميرسيسايد ولا نذكر هذا الهدف، إليكم الكثير من السحر عن طريق مو صلاح”.

ويسعى صلاح لقيادة فريقه للفوز بديربي الميرسيسايد للمحافظة على صدارة البريمييرليج في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي صاحب المركز الأول مؤقتا بـ71 نقطة.

جدير بالذكر أن هدف صلاح قد توج بجائزة “بوشكاش” كأفضل هدف في العالم عن عام 2018 وذلك بعد منافسة قوية مع أهداف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وبرصيده 69 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز التاسع وبرصيده 36.