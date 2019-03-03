أمير مرتضى: تراجع النتائج "ميزة".. ولدينا فرصة لعبور دور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إنه يعتبر تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ميزة، لافتًا إلى أن تذبذب النتائج في وسط الموسم أفضل من أجل تصحيح المسار قبل النهاية.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" :"الفترة الماضية شهدت تقصير من اللاعبين، لكن مجلس الإدارة يدعم الفريق حتى النهاية".

وعن مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية، كشف :"لدينا فرصة حتى الآن من أجل الصعود، والمواسم الماضية شهدت نجاحنا في تحقيق الفوز خارج مصر".

وواصل :"أعتقد أن بطاقة التأهل للدور التالي لن تحسم إلا بعد نهاية دور المجموعات".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك غدًا الأحد منافسه مع بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة عن الجولة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام بطل أنجولا بالتعادل (1-1) في المباراة التي أقيمت ببرج العرب بالاسكندرية

ويحتل الزمالك المركز الأخير في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، في المقابل يتصدر جورماهيا الكيني الترتيب برصيد ست نقاط يليه كل من بترو أتليتكو ونصر حسين داي الجزائري برصيد أربع نقاط.